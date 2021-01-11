وكيل زيزو يكشف سر رسالة زيزو ويحسم أمر احترافه "فيديو"

أكد حازم الحديدي وكيل لاعب الزمالك أحمد السيد زيزو أن نادي الزمالك قد رفض العروض التي قُدمت للاعب في الفترة الأخيرة، واللاعب انصاع لأمر الإدارة.

وأكد الحديدي على أن زيزو لاعب محترف ولن يتمرد أو يفعل أي سيء غير أخلاقي، بدليل لعبه بكل جدية حتى آخر مباراة لعبها مع نادي الزمالك والتي كانت ضد طلائع الجيش.

وكان أحمد سيد زيزو قد كتب رسالة مبهمة بالأمس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، والتي قال فيها: "كراسي قاعدة على كراسي"، والتي فسرها الكثيرون أنها تشير إلى إدارة الزمالك التي رفضت عروض الاحتراف التي قدمت لزيزو.

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وقال حازم الحديدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مساء أمس: "هناك لحظات غضب من جماهير الزمالك عندما يتحدث أي لاعب عن الاحتراف، وهذا حقهم لأنهم نفس الجماهير التي يكون عندها الشغف والفرحة عندما يتألق لاعبها ويسجل هدف أو يصنع آخر".

وتابع: "زيزرو لاعب محترف، لم يتمرد على نادي الزمالك، ولم يغيب عن التدريبات ولم يرفض لعب المباريات".

وأكمل: "زيزو لعب كل المباريات حتى المباراة الأخيرة ، والتي جاءت جميع أهداف الزمالك فيها من ناحية زيزو".

وأضاف: "زيزو لعب مائة وواحد وعشرين مباراة في ثلاثة أندية قبل قدومه لنادي الزمالك، لذا فهو يعرف جيدا معنى الاحتراف".

واختتم: "زيزو قدم له عرض من أحد الأندية الكبيرة في الإمارات بقيمة اثنين ونصف مليون دولار، وهو قد جاء لنادي الزمالك بمبلغ ماثة ألف دولار، ولكن الزمالك رفض العرض، لذلك حتى الآن زيزو باقي في نادي الزمالك".

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