وكيل زيزو يكشف سر رسالة زيزو ويحسم أمر احترافه "فيديو"

احمد السيد زيزو.أرشيفية
أكد حازم الحديدي وكيل لاعب الزمالك أحمد السيد زيزو أن نادي الزمالك قد رفض العروض التي قُدمت للاعب في الفترة الأخيرة، واللاعب انصاع لأمر الإدارة.
وأكد الحديدي على أن زيزو لاعب محترف ولن يتمرد أو يفعل أي سيء غير أخلاقي، بدليل لعبه بكل جدية حتى آخر مباراة لعبها مع نادي الزمالك والتي كانت ضد طلائع الجيش.
وكان أحمد سيد زيزو قد كتب رسالة مبهمة بالأمس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، والتي قال فيها: "كراسي قاعدة على كراسي"، والتي فسرها الكثيرون أنها تشير إلى إدارة الزمالك التي رفضت عروض الاحتراف التي قدمت لزيزو.
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وقال حازم الحديدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مساء أمس: "هناك لحظات غضب من جماهير الزمالك عندما يتحدث أي لاعب عن الاحتراف، وهذا حقهم لأنهم نفس الجماهير التي يكون عندها الشغف والفرحة عندما يتألق لاعبها ويسجل هدف أو يصنع آخر".
وتابع: "زيزرو لاعب محترف، لم يتمرد على نادي الزمالك، ولم يغيب عن التدريبات ولم يرفض لعب المباريات".
وأكمل: "زيزو لعب كل المباريات حتى المباراة الأخيرة ، والتي جاءت جميع أهداف الزمالك فيها من ناحية زيزو".
وأضاف: "زيزو لعب مائة وواحد وعشرين مباراة في ثلاثة أندية قبل قدومه لنادي الزمالك، لذا فهو يعرف جيدا معنى الاحتراف".
واختتم: "زيزو قدم له عرض من أحد الأندية الكبيرة في الإمارات بقيمة اثنين ونصف مليون دولار، وهو قد جاء لنادي الزمالك بمبلغ ماثة ألف دولار، ولكن الزمالك رفض العرض، لذلك حتى الآن زيزو باقي في نادي الزمالك".
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وفاز نادي الزمالك في آخر المباريات أمام طلائع الجيش، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.
سجل يوسف أوباما هدف الزمالك الأول بالدقيقة السابعة عشر بعد عرضية متقنة من حازم إمام من جهة اليمين قابلها أوباما برأسية رائعة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أقصى يمين محمد بسام.
وجاء الثاني بالدقيقة التاسعة والاربعين، بعد تسديدة صاروخية من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى..
واختتم الزمالك أهداف المباراة في الدقيقة الثانية والسبعين، بعد تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من إمام عاشور المتمركز يسار منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.
ويحتل نادي الزمالك الآن المكرز الثاني بجدول ترتيب الدوري العام برصيد ثلاثة عشر نقطة.
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