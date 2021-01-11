عبدالباسط الشرقاوى: وعي المواطن والتزامهم يمثلان الطريق الوحيد للتصدى لجائحة كورونا

قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة البحيرة، إنه أطلق خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من المبادرات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء بتوزيع الكمامات الطبية وأدوات التعقيم والمواد المطهرة علي الأهالي، إضافة إلي تعقيم عددًا من المؤسسات الحكومية ودور العبادة والأندية ومراكز الشباب وماكينات الصرف الألي والبنوك بالمحافظة.

عبدالباسط الشرقاوى: وعى الأفراد هو الوسيلة الأساسية لمنع انتشار العدوى

وأضاف عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب في بيان له، اليوم، أنه برغم من الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، إلا أن الوسيلة الأساسية لمنع انتشار العدوى هو وعي الأفراد وتحملهم مسئولية حماية أنفسهم وأسرهم والبيئة المحيطة بهم، مؤكدًا أن وعي المواطن والتزامهم يمثلان الطريق الوحيد لوقف انتشار الوباء من خلال الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية المفروضة.

الشرقاوى: لابد من تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى

وطالب نائب الوفد، عبدالباسط الشرقاوى، بضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لمساندة الدولة والمجتمع فى التصدى لجائحة كورونا، وإقامة حملات للتوعية بخطورة الفيروس في موجته الثانية ومد يدِ العون لاهالي من خلال تقديم التبرعات المادية، والتي تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية جراء تضرر شرائح واسعة من المجتمع طوال فترة الجائحة، أو بهدف توفير انابيب الاكسجين للمصابين.

هذا وتبذل الحكومة جهدًا كبيرًا من أجل التصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قد أشار إلى أن الرئيس السيسي، قد وجه بضرورة زيادة المخزون اليومى من الاكسجين.