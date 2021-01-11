أمير كرارة يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن الفنان أمير كرارة تعافيه من فيروس كورونا، بعد نحو أسبوعين من إصابته متمنيًا الشفاء العاجل لجميع مرضى كورونا.

شفاء أمير كرارة من فيروس كورونا

وكتب أمير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا: "الحمدلله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا المسحة سلبية وربنا يشفي كل مريض".

اصابة أمير كرارة بفيروس كورونا

أعلن الفنان أمير كرارة إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "عملت مسحة تاني أنهاردة وطلع عندي كورونا، ياريت الي اتعامل معايا يخلي باله وأدعولي بالشفا".

آخر أعمال أمير كرارة

كانت آخر أعمال الفنان أمير كرارة مسلسل الاختيار الجزء الأول الذي تألق من خلاله في الدول الذي جسده "المنسي"، ليعلو قائمة الأكثر مشاهدة خلال الموسم الدرامي الرمضاني، فضلًا عن برنامجه الشهير سهرانين الذي توقف فور إصابته بالفيروس.

بدأ أمير كرارة، تصوير مسلسل "نسل الأغراب" الذي يشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا، ومن المقرر عرضه في السبق الرمضاني الدرامي 2021.

الجدير بالذكر، أن مسلسل "نسل الأغراب" من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد مالك وأحمد داش، إخراج محمد سامي، وإنتاج تامر مرسي.