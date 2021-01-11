انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب الخميس..دوت الخليج ينشر أبرز المرشحين

يواصل مجلس النواب، أعماله يوم الأربعاء المقبل، للانتهاء من انتخابات اللجان، بعد أن ينتهي الأعضاء من جلسة يوم الثلاثاء المقرره لأداء اليمين الدستورية، وانتخاب هيئة مكتب المجلس، حيث جلسة الأربعاء ستشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والإعتراضات كتابة.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

كما يواصل المجلس أعماله يوم الخميس، بجلسة صباحية وجلسة مسائية، حيث الصباحية لن تتجاوز الـ15دقيقة، بإعلان قوائم تشكيل اللجنة النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة ، والجلسة المسائية ستشهد اعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية للمجلس، مع كلمة لرئيس المجلس للفائزين.

أروقة المجلس شهدت ترجيحات بالإبقاء علي عدد من رؤساء اللجان بالمجلس الماضي، حيث النائب أحمد السجيني، لرئاسة لجنة الإدارة المحلية، والنائب أشرف رشاد للجنة الشباب والرياضة، والنائب هشام الحصري للجنة الزراعة، والنائب كمال عامر للجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب عبد الهادي القصبي للجنة التضامن، و أحمد سمير للجنة الاقتصادية، وكمال مرعي للجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور سامي هاشم للجنة التعليم، وطارق رضوان للجنة الشؤون الأفريقية، والدكتور أسامة العبد للجنة الدينية، وأحمد بدوي للاتصالات والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في برلمان 2015 رئيساً للجنة النقل والمواصلات.

انتخابات اللجان النوعية للبرلمان الخميس

الترشيحات تضمنت الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق للجنة الصحة والسكان، والدكتورة درية شرف الدين للجنة الثقافة والإعلام، والدكتور صفي الدين خربوش أمين عام حزب الشعب الجمهوري ورئيس المجلس القومي للشباب الأسبق للجنة للشؤون العربية.

وأعدت الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزي، خطة عمل في ضوء تدابير كورونا، حيث سيتم تقسيم أداء اليمين الدستورية علي مستوي القائمة والفردي، ويتم ذلك بالتناوب ومن ثم يعقبها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ويوم الأربعاء يتم حسم ترشيحات اللجان النوعية علي أن تجري الانتخابات يوم الخميس المقبل.

وتنص مادة 276 من اللائحة بأن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

القسم الدستوري للنواب

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

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