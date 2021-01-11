هيئة الدواء المصرية تعلن عن الخط الساخن للإبلاغ عن نواقص الأدوية

الدواء-أرشيفية
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تدشينها لخط ساخن خاص بالهيئة للإبلاغ عن نواقص الأدوية، وجاء ذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطن وسهولة التواصل معه خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد ودول العالم المختلفة من انتشار فيروس كورونا.ولكل مواطن يجد صعوبة في الحصول على الدواء الخاص به عليه الاتصال على رقم الخط الساخن 15301.
مميزات الخط الساخن لهيئة الدواء 15301. يتلقى الخط الساخن الخاص بهيئة الدواء الشكاوى المتعلقة بنقص الأدوية .
. يعمل على توفير الدواء الناقص، ومساعدة المواطن على إيجاد أماكن توفر له الدواء.
. يعمل الخط الساخن على مدار 24 ساعة دون توقف، ليتمكن المواطن التواصل معه في أي أزمة تواجهه.
يوفر الخط الساخن ما يحتاجه المواطن من أدوية ويعمل على متابعة العرض والطلب داخل السوق المصري.
. تحرص هيئة الدواء على توفير مسئولين لجمع شكاوى المواطنين الخاصة بالأدوية ويسجلها حتى يسهل على الهيئة حلها وتوفير الاحتياجات المطلوبة.
. يعتبر الخط الساخن من ضمن خطة الهيئة لمتابعة المخزون الخاصة بالأدوية والنواقص حتى تتمكن من حل أي أزمات للنقص قبل حدوثها.
وزارة الصحة توفر قافلتين للبحر الأحمر وأسيوطوفي سياق منفصل تعمل وزارة الصحة على إطلاق مبادرات صحية، وقوافل طبية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكان أخرها إطلاق قافلة طبية لمحافظة أسوان تنهي عملها اليوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021، ثم تتجه قافلتين لمحافظتي البحر الأحمر وأسيوط.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تفاصيل القافلتين المقرر عملهم من يوم غد الثلاثاء الموافق 12 يناير، وكتبت:"إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ١٢ و١٣ يناير بمحافظتي البحر الأحمر وأسيوط، للكشف والعلاج بشكل مجاني في التخصصات الطبية الأتية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - باطنة - أطفال - أنف وأذن - عظام - جراحة - رمد - أسنان - قلب - جلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) ".
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