علي حميدة.. المرض يسيطر على جسده ليعيد اسمه إلى "التريند"

علي حميدة- ارشيفية
علي حميدة تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات الماضية، وبات حديث ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.
علي حميدة يكشف تدهور حالته الصحية
كشف المطرب علي حميدة في مداخلة مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه يعاني من بعض الأزمات الصحية، ويريد أن يعالج في أحد المستشفيات ولكن إمكانياته المادية لا تسمح بذلك الأمر الذي اضطره للعودة إلى مسقط رأسه في مرسى مطروح ليتواجد وسط أهله.
واستطرد حميده حديثه، قائلًا: "عندي حصوة في المرارة عملت انسداد، وكمان مشاكل في القولون، وإمكانياتي لا تسمح، لأني دفعت 13 مليون جنيه للضرائب وهي الممتلكات التي حصلوا عليها".
وتابع: "بتابع مع بعض الدكاترة في الإسكندرية، لأني اضطريت اروح بلدي مطروح عشان أبقى جنب أهلي، والمفروض التقرير النهائي للحالة بتاعتي يطلع بكره، ومحتاج اتعالج لكن إمكانياتي لا تسمح".
موقف وزارة الصحة مع علي حميدة
أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بعلاج الفنان علي حميدة وذلك بعد مداخلته ومناشدته أمس لعلاجه على نفقة الدولة.
وأكد مجاهد، أنه تم التواصل مع الفنان علي حميدة وجار نقله إلى مستشفى معهد ناصر بواسطة سيارة إسعاف مجهزة.
معلومات عن علي حميدة
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