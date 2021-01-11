عمرو عكاشة: قانون الرى الجديد سيشهد تغليظ للعقوبات ويعظم من الموارد المائية

طالب النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، عقد دورات تثقيفية وندوات وجلسات حوار مجتمعى لتوعية الفلاحين والمزارعين بأهمية التحول لطرق الرى الحديثة، والاعتماد على الأساليب المتطورة فى عملية الرى، على أن يتم توفير الموارد المالية اللازمة لغير القادرين لضمان التحول، وأن يتم البدء بالأراضى القديمة.

عمرو عكاشة: لابد من الحفاظ على كل قطرة مياه

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، عمرو عكاشة، أن الفترة الراهنة تستوجب ضرورة الحفاظ على كل قطرة مياه، إلى جانب أن العالم كله تحول للرى بالطرق الحديثة ولم يعد هناك ري بالغمر، وأثبتت الدراسات الحديثة أن الإنتاج لا يتاثر بطريقة الرى، بل وهناك بعض المحاصيل الاستراتيجية التى تعطى ضعف الانتاجية حال الاعتماد على الطرق الحديثة فى الرى وفى مقدمتها القمح.

عمرو عكاشة يدعوا إلى سرعة خروج قانون الموارد المائية

وشدد عضو مجلس الشيوخ،عمرو عكاشة، على سرعة خروج قانون الموارد المائية والرى الجديد للنور، مؤكدا أن التشريع الجديد يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، حيث تضمن كافة التشريعات الخاصة بالرى والصرف فى قانون واحد، منح المشرع الحكومة الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع علي النيل من تعديات، ويهدف فى المقام الأول لتحقيق استراتيجية مصر المائية 2017- 2037.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، عمرو عكاشية، أن التشريع الجديد يعمل على تغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل، حظر القانون التعدى على البحار والبحيرات أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، تعظيم الاستفادة من السيول ومياه الأمطار، ونص صراحة على تغليظ عقوبة إهدار استهلاك المياه واستنزاف الموارد المائية.