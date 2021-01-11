أحمد دياب: الدولة تبذل جهودا كبيرة لضمان نجاح بطولة كأس العالم لليد

قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27 خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، فى ظل الأوضاع الراهنة ترجمة حقيقية لقوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة فى ظل جائحة كورونا، مناشدا جميع المواطنين تضافر الجهود لضمان خروج البطولة بالصورة والشكل الذي يليق بالدولة المصرية.

أحمد دياب يستعرض جهود الدولة لنجاح بطولة اليد

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب، أن هناك جهودا قوية تبذل على الأرض من كافة الوزارات المعنية بالأمر، ويتم على على قدم وساق إلى جانب متابعة القيادة السياسية للأمر يؤكد أن هناك جدية فى التعامل مع هذا الحدث العالمى، ويقع على المواطن دور كبير لضمان الخروج المشرف وتأكيد الصورة المشرفة للرياضة المصرية خاصة وأن هذا الحدث يحظى باهتمام دولي وعالمى حيث يشارك فى البطولة 32 دولة على مستوى العالم.

أحمد دياب: استعداد الكهرباء كبير

وأشاد أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، بما أعلنته وزارة الكهرباء من استعدادات للبطولة تتمثل فى تأمين كافة المناطق التي تقام بها البطولة مثل استاد القاهرة و الصالة المغطاة بمدينة نصر والصالة الجديدة بالعاصمة الإدارية التى سيقام عليها بعض المباريات، والدفع بـ 12 ماكينات ديزل مع خط شبكة أساسي لضمان وصول التغذية الكهربائية في حالة حدوث أى طارئ وكذلك توفير خط شبكة احتياطى، بالإضافة لتأمين القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب، على أن كافة الوفود الأجنبية تعتبر سفراء فى دولها للدولة المصرية، وهذا يتطلب الالتزام من الجميع والخروج بصورة مشرفة لضمان نقل صورة تليق بحجم الدولة المصرية والجهود التى تبذل على الأرض، خاصة وأن القرارات الأخيرة تستوجب ترجمة على أرض الواقع.