أمل سلامة: المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية قلعة عملاقة مشرفة

أعربت عضو مجلس النواب أمل سلامة ، عن أنبهارها بما قامت بها الدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة بتكليفات وتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية من أجل إتمام الإستعدادات الخاصة بكأس العالم لكرة اليد والذي من المُقرر إقامتُه يناير 2021

وبينت عضو مجلس النواب شديد فخرها بالصالة المُغطاة الجديدة التي تم إنشائها بالمدينة الرياضية بالعاصمة إلادارية الجديدة والتي من المقرر إستضافتها لعدد من مباريات المونديال .

واعتبرت أمل سلامة أن إستضافة العاصمة الإدارية الجديدة لمباريات مونديال اليد 2021 سوف يُسلِط الضوء تلقائياً على ما تم من إنشاءات وإنجازات على أرض الواقع بالدولة المصرية ومنها على وجه الخصوص ومنها على سبيل المثال في قطاع الرياضة " المدينة الرياضية " بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تم تصميمها وتنفيذها وفق المعايير الدولية العالمية .

وفي ختام تصريحاتها التي وردت في بيان رسمي لها اليوم، أكدت عضو البرلمان المصري بأنها مُتفقة مع ما قد صرح بهوزير الشباب والرياضة على أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد إحدي القلاع الرياضية العملاقة التي تشهدها مصر في الآونة الراهنة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيره إلى تنوع الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية التي ستقدمها المدينة سوف تُحدث طفرة في الأوساط الرياضية في مصر و أفريقيا و الشرق الأوسط .

تجدر الإشارة إلى أن المدينة الرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، صرح رياضي عملاق يقع على مساحة 92 ونصف فدان، واحدة من أهم الإنجازات التي تشهدها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحتوي المدينة على صالة مغطاه تتسع لـ 5500 متفرج وتم إنشائها عام 2020، ويتنافس فيها منتخبات إسبانيا وتونس والبرازيل وبولندا من المجموعة الثانية.

كما تستضيف الصالة المجموعة السادسة يتنافس فيها منتخبات البرتغال والجزائر وأيسلندا والمغرب .