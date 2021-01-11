شيرين عبد الوهاب لسميرة سعيد في عيد ميلادها:" كل سنة وأنتي أقرب صديقة لقلبي

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب بتوجيه رسالة تهنئة للديفا سميرة سعيد بمناسبة عيد ميلادها وعبرت بكلمات رقيقة عن مدى حبها لها معتبرها اقرب صديقة لقلبها.

رسالة شيرين عبد الوهاب للديفا في عيد ميلادها



وكتبت عبد الوهاب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر":كل سنة و انت طيبة و جميلة و ناجحة يا اقرب صديقة لقلبي، يا رب سنة كلها صحة و نجاح و سعادة".

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فيما احتفلت الديفا بعيد ميلادها الـ 62 مساء أمس، على غير عادتها موجه الشكر لجمهورها على مشاعر الحب التي عبروا عنها في الرسائل الموجهة لها في عيد ميلادها، متمنية أن تمر الأزمة التي يتعرض لها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا بسلام.

على غير العادة سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها



وكتبت قائلة:"مع اني عادة لا أحتفل بعيد ميلادي.. لكن كم هو رائع أن أشعر في كل مرة بسعادة وأنا ارى هذا الكم من الحب والمشاعر الصادقة… من كل قلبي اشكركم وكما تمنيتم ان اكون بخير وبصحة..اتمنى لكم جميعًا الصحة وراحة البال، وخصوصا ونحن نمر بهذه الجائحة.. وادعو من كل قلبي ان تمر بسلام ونستعيد حياتنا".

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يذكر أن سميرة سعيد شاركت في الفترة الأخيرة كعضو لجنة تحكيم في برنامج "The Voice Senior"، وهو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب فوق سن الـ 60 عامًا، وكان معها في لجنة التحكيم كلا من الفنان الكبير نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، والمطربة اللبنانية نجوى كرم، والفنان ملحم زين.