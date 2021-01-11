موسيماني يستغنى عن ريان رسميا ولجنة التخطيط توافق على هذا الطلب

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميا عن اسعارة أحمد ياسر ريان من فريقه النادي الأهلي كأولى صفقات الفريق الصاعد في الانتقالات الشتوية.

وكان سموحة قد اتفق مع النادي الأهلي على الحصول على ريان إلا أن سيراميكا تدخل في اللحظات الأخيرة وتجصل على خدمات اللاعب.

الأهلي يعير أحمد ياسر ريان إلى سيراميكا كليوباترا



ووافق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على الاستغناء عن أحمد ياسر ريان، بعدما نجحت إدارة التعاقدات توفير الكونغولي والتر بواليا من نادي الجونة.

طلبات موسيماني من لجنة التخطيط



وطالب موسيماني من لجنة التخطيط تأجيل أي صفقات إلى نهاية الموسم الجاري، حيث كان قد طلب موسيماني ضم لاعبين في مركزي الجناح والظهير الأيمن.

وكانت اللجنة قد عرضت عددا من اللاعبين على موسيماني في المراكز التي طلبها، ولكنه أكد على ضعف مستوى اللاعبين المعروضين، لذلك تم التنسيق بين موسيماني ولجنة التخطيط على تأجيل أي صفقات حتى نهاية الموسم.

كما طلب موسيماني على ضرورة حسم مصير الأنجولي جيرالدو داكوستا، بعد رفعه من القائمة استبداله بالكونغولي والتر بواليا، لذلك أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، أنه يجري البحث في العروض المقدمة للاعب، والنظر في إمكانية بيعه أو إعارته.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال هذا الاجتماع الذي جمع بينه وبين لجنة التخطيط ودير التعاقدات والمدير الفني: "

عقدنا جلسة مع اللاعب منذ يومين، وهناك جلسة جديدة خلال الساعات المقبلة، لإنهاء ارتباطه بشكل يرضي جميع الأطراف، بعد الاتفاق مع اللاعب على منع التعامل مع الوكيل التونسي، والاكتفاء بالحديث معه ومع وكيله البرازيلي فقط

".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الإنتاج الحربي، غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ثلاثة عشر نقطة جمعهم من ست مباريات.

وفاز النادي الأهلي في آخر مواجهاته أمام سيراميكا كليوباترا بالجولة السادسة بنتيجة 2-0.

سجل محمود عبدالمنعم كهربا هدف الأهلي الأول في الدقيقة التاسعة والسبعين، بعد

تمريرة طولية رائعة من محمد مجدي أفشة مرت من الجميع، لتصل إلى محمود كهربا داخل منطقة الجزاء سددها داخل الشباك.

وسجل وليد سليمان الثاني بالدقيقة السادسة والتسعين، بعد

تمريرة من أليو ديانج لعلي معلول يسار منطقة الجزاء، والذي أرسل عرضية على رأس وليد سليمان، سددها داخل الشباك.