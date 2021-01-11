الأنبا تادرس يطمئن محبيه: حالتى الصحية تتحسن

جدة - نرمين السيد - وقالت المطرانية، فى بيانها، "نشكر الله على نعمته الفائقة بتعافى وسلامة مطراننا المحبوب الأنبا تادرس". وطمأن الأنبا تادرس، محبيه قائلاً: "نشكر الله.. أنا بخير الحمد لله وحالتى الصحية فى تحسن كبير نشكر المسيح.. وأشكركم جميعًا على محبتكم.. ربنا يطمنا عليكم ويسمعنا عنكم كل خير".

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