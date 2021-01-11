أسامة الأزهرى يفوز بجائزة الإمام الليث بن سعد العالمية

جدة - نرمين السيد - وقال المركز، فى بيان أصدره اليوم الإثنين، إن الجائزة تهدف إلى الاستحضار الدائم لمكانة شيخ الإسلام الإمام الليث بن سعد إمام أهل مصر.. أحد أعظم أئمة الفقه على مر التاريخ.

وأضاف أن "الإمام الليث الذى ولد فى مركز طوخ بمحافظة القليوبية هو ابن الحضارتين المصرية والإسلامية، وقد كان طبيعيًا أن يجمع العلوم الشرعية والعلوم المدنية، فضلاً عن إجادة اللغات المصرية واليونانية واللاتينية.. إذ وصل فى علوم الفقه المدى الذى جعل الإمام الشافعى يقول بأن الليث أفقه من مالك".

يذكر أن الدكتور أسامة الأزهرى من مواليد الإسكندرية عام 1976، وقد تخرج فى كلية أصول الدين، ثم حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2011.

ألّف الأزهرى العديد من الكتب الرصينة واسعة الانتشار، وأصدر مؤخرًا موسوعته الشهيرة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف" والتى تقع فى 10 مجلدات، واستغرق العمل فيها 16 عامًا.

وقال الكاتب السياسى أحمد المسلمانى المستشار السابق لرئيس الجمهورية ورئيس المركز: إن موسوعة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف" والتى تضمنت طبقات العلماء لأكثر من قرنين من تاريخ الأزهر العامر، هى عمل تاريخى سيبقى لأجيال عديدة، وأن الجهد الذى يبذله الدكتور أسامة الأزهرى فى دعم قيم الوسطية ومكافحة الغلو والتطرف، على أساس معرفى جادّ هو عمل يستحق التقدير والاحترام.

وأضاف المسلمانى: إن جائزة الإمام الليث بن سعد العالمية تعطى الفرصة لإعادة تقديم شيخ الإسلام الإمام الليث لمسلمى العالم فى القرن الحادى والعشرين بما يناسب ويليق.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور أسامة الأزهرى فى وقت لاحق محاضرة علمية أولى بمناسبة فوزه بالجائزة تحت عنوان "الإمام الليث بن سعد.. المدرسة المصرية فى تاريخ الإسلام"، بمقر المركز بحى جادرن سيتى بالقاهرة. كما سيتم تكريم طاقم مسلسل الليث بن سعد "تليفزيونيًا وإذاعيًا" أثناء فعاليات المحاضرة.. ومن المقرر كذلك أن يلقى محاضرة ثانية فى مدينة طوخ، إذ نشأ شيخ الإسلام الليث بن سعد.

يذكر أن هناك العديد من الكتب التى صدرت، والرسائل التى نوقشت حول فقه الإمام الليث فى السنوات الأخيرة، كما أن التليفزيون المصرى قد أنتج مسلسل "الليث بن سعد" عام 1999 بطولة أشرف عبد الغفور وإخراج مصطفى الشال. وأنتجت الإذاعة المصرية مسلسل "الليث بن سعد" عام 2018 بطولة الفنان طارق الدسوقى.