وزير التموين: احتياطى البروتينات وصل لحدود لم نصل إليها من قبل

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية.





وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة توافر السلع المختلفة للمواطنين، وتوفير مخزون استراتيجى تفاديا لأى طارئ خصوصا فى ظل جائحة كورونا، مع ضرورة العمل فى الوقت نفسه على ضبط الأسواق.

وأكد الدكتور على المصيلحى أن هناك احتياطيا من القمح يكفى لمدة 5 أشهر، وذلك فى ظل بدء الاستعداد حاليا لموسم القمح الجديد، مشيرا إلى أن احتياطى الزيت يكفى لمدة 4.7 شهر، بينما يغطى احتياطى السكر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح الوزير أن البروتينات واللحوم متوافرة فى حدود لم نصل إليها من قبل، فلدينا عقود لحوم طازجة لمدة سنتين، ودواجن تكفى لمدة 12 شهرا.



وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن إنتاج السكر من المتوقع زيادته هذا العام، نظرا لزيادة مساحة البنجر المزروعة بأكثر من 119 ألف فدان، لتصل إلى 560 ألف فدان، سينتج منها 1.7 مليون طن سكر، وهو ما سيسهم فى تقليل الفجوة السابقة بين الإنتاج والإستهلاك، مشيرا إلى أن هناك عددا من المشروعات الزراعية حاليا من المقرر أن تسهم فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من السكر العام المقبل، خصوصا فى ظل إجراءات ضبط الأسواق التى تتخذها الوزارة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع، إجراءات تأسيس شركة مصرية ـ سودانية بين الحكومتين، والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه بتاريخ 22 سبتمبر 2020، بهدف دعم الأمن الغذائى بين البلدين، وتوطيد العلاقات مع الأشقاء السودانيين، وزيادة التبادل التجارى، خصوصا فى السلع المهمة، مثل اللحوم الحية، والمحاصيل الزيتية، كما استعرض الوزير موقف تطوير شركتى "قها" و"إدفينا".