صور.. إغلاق 4 مراكز دروس الخصوصية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن تشميع 4 مراكز تعليمية خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشددت رئيس الحى، فى بيان لها اليوم الإثنين، على أنه لا تهاون فى مواجهة اى مخالفات تضر بالصالح العام للمواطن، مؤكدة أن الحملات مستمرة بنطاق حى غرب لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كان الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قد أعلن تشكيل لجنة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، فى ظل اتخاذ إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.