صور.. محافظ المنيا يطمئن على الخدمات الصحية بمستشفيات سمالوط

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جدة - نرمين السيد - رافق محافظ المنيا، الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد سيد رئيس مركز سمالوط، والدكتور ماجد محروس مدير مستشفى اليوم الواحد.
وتابع المحافظ، المركز الذى تم تخصيصه من قبل وزارة الصحة والسكان، لتطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمستشفى سمالوط النموذجى للبدء فى صرف لقاح كوفيد – 19.
وتابع المحافظ التشغيل التجريبى للمستشفى والذى تضمن تشغيل وحدة الحضانات بطاقة 20 حضانة، وقسم الأطفال بطاقة 11 سريرا، كما تابع العمل داخل وحدة الغسيل الكلوى والتى تضم 38 جهازا للغسيل الكلوى، وذلك بعد أن تم نقله من مستشفى قلوصنا إلى مستشفى سمالوط النموذجى، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة القطاع الصحى، موجها بحسن معاملة المرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين.
والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة، واستمع إلى شكواهم، ووجه بالعمل على حلها فورا، كما تحدث مع بعض المرضى خلال تلقيهم العلاج بوحدة الغسيل الكلوى للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أية مشكلات تواجههم فى العلاج لحلها فوراً، إذ أشاد المرضى بالخدمة الطبية المتميزة بالمستشفى وتعاون وجهد الأطقم الطبية.
وأثنى المحافظ خلال الجولة على الأطقم الطبية وما يبذلونه من جهد، مقدما لهم الشكر والتقدير، لما يقدمونه من مجهودات وتضحيات فى ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكدا دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وموضحا انهم خط الدفاع الأول، وقد ظهر معدنهم الأصيل فى أوقات الأزمات.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بسرعة البدء فى تشغيل قسم العناية المركزة بالمستشفى، تخفيفا عن المرضى، وخدمة لأهالى مركز سمالوط، كما تابع مستشفى جراحات اليوم الواحد وأطمئن على توافر الأكسجين بالمستشفى، كما تابع مجموعة من الأقسام بالمستشفى.
واستمع المحافظ من مدير المستشفى شرحا حول الإجراءات الطبية المتبعة فى التعامل مع أى حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الإيجابية وكيفية التعامل معها، وخطة تنفيذ مكافحة العدوى وتوزيع المسارات الآمنة وغير الآمنة، حفاظا على الطاقم الطبى وتقليلاً لمعدلات نقل العدوى خلال هذه الفترة، موجها باستمرار الاهتمام والعناية بكل الحالات.
وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية للدولة تقدم أوجه الرعاية الطبية وتوفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، لافتا إلى استمرار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا بمختلف مدن المحافظة، ومشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود للخروج بالوطن من هذه الازمة فى ظل جائحة كورونا.
وفى لفتة إنسانية خلال الجولة، استجاب المحافظ لوالد طفل يبحث عن حضانة، إذ وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق وسرعة نقله وتوفير حضانة لطفله حديث الولادة، بإحدى المستشفيات.
كما استجاب المحافظ لطلب مدير المستشفى بتمهيد وتسوية جزء من أرض فضاء بجوار المستشفى ليكون طريقا ممهدا، حتى يتسنى للسيارات التى تنقل حالات الغسيل الكلوى بالدخول الى باب المستشفى المخصص لدخولهم، حيث وجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز سمالوط بسرعة تسوية وتمهيد المكان راحة وتيسيرا على المرضى.
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