‏صور.. محافظ الفيوم يتابع جهود مجابهة كورونا ومراجعة مخزون الأدوية

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة موقف مجابهة فيروس كورونا، للوقوف على معدلات استخدام الأكسجين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتور أميمة عباس وكيل وزارة الصحة السابق، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحى، ومديرى المستشفيات، والطوارئ والطب الوقائى، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر، والعلاجى.



وتوجه محافظ الفيوم بالشكر للدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة السابق، متمنيا لها التوفيق والسداد فى المرحلة المقبلة، وكرمها بمنحها شهادة تقدير، موجها بعقد اجتماع بين وكيل وزارة الصحة الحالى ووكيل وزارة الصحة السابق، للتنسيق فيما بينهما حول الملفات بالقطاع الصحى، كخطوة رئيسية فى استمرار الجهود للارتقاء بمنظومة الصحة والرعاية الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.



وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الاجتماع وجه باستمرار متابعة موقف كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات، مؤكدا ضرورة ترشيد استهلاك الاكسجين وتوزيعه بالشكل الأمثل تفاديا لسوء استخدامه، وملء اسطوانات الاكسجين الفارغة بصفة مستمرة، حرصا على حياة المرضى، مشددا على ضرورة التكاتف ورفع درجة الاستعداد داخل كل المستشفيات لتوفير الرعاية الكاملة للمرضى.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة الجديد، بعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة لتنظيم كل الأمور المتعلقة بمرضى فيروس كورونا، ومراجعة أليات توزيع لقاحات فيروس كورونا على الفئات المستهدفة، وزيادة عدد الأسرّة بمستشفيات المحافظة لاستقبال مصابى كورونا، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات.



ولفت المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول أيضا مراجعة أعمال رفع كفاءة مستشفى صدر الفيوم، إذ وجه المحافظ بتوزيع الأطقم الطبية والتمريض الموجودين بالمستشفى على المستشفيات التى بها عجز لحين الانتهاء من كل الأعمال ودخول المستشفى الخدمة من جديد.