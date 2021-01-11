‏صور.. محافظ الفيوم يتابع جهود مجابهة كورونا ومراجعة مخزون الأدوية

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتور أميمة عباس وكيل وزارة الصحة السابق، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحى، ومديرى المستشفيات، والطوارئ والطب الوقائى، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر، والعلاجى.
وتوجه محافظ الفيوم بالشكر للدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة السابق، متمنيا لها التوفيق والسداد فى المرحلة المقبلة، وكرمها بمنحها شهادة تقدير، موجها بعقد اجتماع بين وكيل وزارة الصحة الحالى ووكيل وزارة الصحة السابق، للتنسيق فيما بينهما حول الملفات بالقطاع الصحى، كخطوة رئيسية فى استمرار الجهود للارتقاء بمنظومة الصحة والرعاية الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.
وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الاجتماع وجه باستمرار متابعة موقف كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات، مؤكدا ضرورة ترشيد استهلاك الاكسجين وتوزيعه بالشكل الأمثل تفاديا لسوء استخدامه، وملء اسطوانات الاكسجين الفارغة بصفة مستمرة، حرصا على حياة المرضى، مشددا على ضرورة التكاتف ورفع درجة الاستعداد داخل كل المستشفيات لتوفير الرعاية الكاملة للمرضى.
كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة الجديد، بعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة لتنظيم كل الأمور المتعلقة بمرضى فيروس كورونا، ومراجعة أليات توزيع لقاحات فيروس كورونا على الفئات المستهدفة، وزيادة عدد الأسرّة بمستشفيات المحافظة لاستقبال مصابى كورونا، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات.
ولفت المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول أيضا مراجعة أعمال رفع كفاءة مستشفى صدر الفيوم، إذ وجه المحافظ بتوزيع الأطقم الطبية والتمريض الموجودين بالمستشفى على المستشفيات التى بها عجز لحين الانتهاء من كل الأعمال ودخول المستشفى الخدمة من جديد.
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