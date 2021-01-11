مجلس النواب يعقد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني.. غدًا

يعقد مجلس النواب الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني غدًا، ويواصل عقد أربع جلسات إجرائية على مدار ثلاثة أيام متتالية تنتهي الخميس المقبل. وأوضح جدول أعمال الجلسات الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم أنه ستعقد فى مستهل الفصل التشريعي الثاني لدور الانعقاد العادي الأول الجلسة الإجرائية الأولى غدًا الموافق 12 من يناير 2021 (الساعة الحادية عشرة صباحًا). ويتم خلال الجلسة عرض قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وجولات الاقتراع ونتائجها.. وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسـنة 2021 بتعيـين 28 من أعضاء مجلس النواب. وعقب ذلك يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية.. وتجرى إجراءات انتخاب رئيس ووكيلي المجلس.

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