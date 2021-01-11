بدء اجتماع رباعى لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا بالقاهرة لتحريك جهود...

انطلق منذ قليل فى القاهرة اجتماع الرباعية التي تضم مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، والذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية بهدف تحريك جهود السلام في المنطقة.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري ظهر اليوم نظراءه الأردنى أيمن الصفدى والفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير.

يهدف الاجتماع إلى تحريك جهود السلام في المنطقة، وحلحلة الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية من خلال حث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التفاوض وصولا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت مصر قد أجرت خلال الفترة الماضية اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، في إطار التحضيرات لعقد اجتماع الرباعية الذي يعقد بصيغة ميونيخ.