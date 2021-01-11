القوى العاملة : تعيين 1282 شاباً .. ومتابعة 398 منشأة احترازياً...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين 1282 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 5 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، فضلاً عن إستخراج 4256 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة .

وقال الوزير : إن المديرية قامت بتسجيل 95 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة ، فضلاً عن صرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 16 منحة مولود بإجمالي 32 ألف جنيه، و7 منح زواج بـ 21 ألف جنيه ، و 7 منحة وفاة بـ 38 ألف جنيه ، وصرف 11 ألف جنيه كرعاية صحية لـ 3 حالات لعمل عمليات جراحية صغرى وعلاج .

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال ديسمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 398 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد ، وأسفر عن رصد 4 حالات إيجابية مصابة بالفيروس وتم عزلها .