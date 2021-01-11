مصر للطيران تسير 51 رحلة غدا لنقل أكثر من 6 آلاف راكب

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الثلاثاء 12 يناير، 51 رحلة جوية، منها 8 رحلات داخلية، ورحلاتين شحن جوي، وتنقل الرحلات على متنها أكثر من 6355 راكبًا.

وأكدت «مصر للطيران» التزامها التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الركاب والحد من انتشار فيروس كورونا، في جميع مراحل السفر والعودة على متن الطائرات، لضمان أفضل خدمة مقدمة للعملاء بكل وسائل الراحة والأمان.

وتسير مصر للطيران 41 رحلة دولية إلى كل من بيروت، وجدة، وبغداد، والرياض، ولندن، والدمام، وباريس، واسطنبول، ودبي، والمدينة المنورة، والخرطوم، وعمان، والشارقة، وأديس أبابا، وأبوظبي، وإربيل، والبحرين، وتونس، ولاجوس، وابوچا، ودوالا، وموسكو، وأثينا، وڤيينا، وفرانكفورت، وبودابست».

كما تسير الشركة 8 رحلة داخلية إلى «شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، ورحلتين شحن جوي».

وفي إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» ومنع انتشاره عبر المسافرين، يحظر دخول القادمين من الخارج دون نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وتتحمل شركة الطيران إما تكاليف إجراء تحليل PCR - المقدر قيمة إجراؤه داخل المطار بنحو 1650 جنيها للأجنبي - لأي راكب تحمله إلى مصر دون التحليل أو منتهى تحليله أو إعادته مرة أخرى على متن نفس الرحلة، فضلا عن إجبارها تحمل نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين صدور نتيجة التحليل، بالإضافة إلى تغريمها ماليًا ألف دولار لعدم الالتزام.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.