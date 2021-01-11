نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعى مدير عام مستشفيات الأزهر سابقا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إسحاق عبد العال أستاذ الجراحة العامة والعميد الأسبق لكلية الطب جامعة الأزهر ومدير عام المستشفيات بجامعة الأزهر سابقا (رحمه الله رحمة واسعة.

سائلا الله (عز وجل) أن يشمله برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم في خدمة وطنه وجامعته ورسالته الإنسانية، وما أفنى حياته فيه من خدمة الناس، وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه وتلاميذه في كل مكان الصبر والسلوان.

وقال وزير الأوقاف في بيان له: فقدنا قامة علمية وأخلاقية معا، رحمه الله رحمة واسعة وجعل هذه الليلة خير لياليه وأسكنه فسيح جناته، (إنا لله وإنا إليه راجعون