نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية: المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة مفخرة مصر أمام العالم في مونديال اليد 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب بالخطوات التي قامت بها الدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة بتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من أجل إتمام الإستعدادات الخاصة بكأس العالم لكرة اليد، معربة عن فخرها بالصالة المُغطاة الجديدة التي تم إنشائها بالمدينة الرياضية بالعاصمة إلادارية الجديدة، والتي من المقرر إستضافتها لعدد من مباريات المونديال 2021.

وأوضحت سلامة، في بيان لها، أن العاصمة الإدارية الجديدة لمباريات مونديال اليد 2021 سوف تسلِط الضوء تلقائيًا على ما تم من إنشاءات وإنجازات على أرض الواقع بالدولة المصرية ومنها على وجه الخصوص ومنها على سبيل المثال في قطاع الرياضة " المدينة الرياضية " بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تم تصميمها وتنفيذها وفق المعايير الدولية العالمية.

وأختتمت عضو البرلمان المصري بيانها الصحفي مُتفقة مع ما قد صرح به السيد وزير الشباب والرياضة على أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد إحدي القلاع الرياضية العملاقة التي تشهدها مصر في الآونة الراهنة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيره إلى تنوع الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية التي ستقدمها المدينة سوف تُحدث طفرة في الأوساط الرياضية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.