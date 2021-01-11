الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تفقد راهبين

جدة - نرمين السيد - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، وفاة راهبين هما: القس بموا افا مينا بدير مارمينا بمريوط غربى الإسكندرية، والراهب القمص إيليا المحرقى بدير العذراء مريم المحرق بالقوصية.





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