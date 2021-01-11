صور.. شكرى يستقبل وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا

جدة - نرمين السيد - ‏استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، بقصر التحرير، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزيرى خارجية فرنسا وألمانيا، لبحث موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية، وسعيًا نحو إعادة استئناف المسار التفاوضى.





جاء ذلك لمناقشة الوضع الحالى لعملية السلام وسبل إعادة الانخراط فى المسار التفاوضى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وصولاً إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم فى الشرق الأوسط.

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