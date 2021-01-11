إنفوجراف.. الأوراق المطلوبة لصرف معاش شهداء كورونا من الأطباء

جدة - نرمين السيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن الأوراق اللازمة لحصول أسر شهداء الفرق الطبية جراء الإصابة لفيروس كورونا المستجد، على معاش إصابة العمل، بعد صدور قرار وزير الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية فى 30 مايو 2020، والذى يتفق مع الأمراض المهنية وإصابات العمل طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.





والإنفوجراف التالى يوضح الأوراق المطلوبة لصرف معاش شهداء كورونا من الأطباء.

وتم تحديد الأوراق المطلوبة لصرف معاش شهداء كورونا من الأطباء خلال الاجتماع الذى عقدته نقابة الأطباء مؤخرا بحضور الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، واللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحضور الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة العامه لأطباء مصر ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، والدكتورة سوسن المعداوى مدير الإدارة المركزية للجان الطبية، الدكتورة ريهام مدحت رئيس لجنة الإصابات، والدكتورة سحر بكار، سامى عبد الهادى نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومحمد سعودى مدير هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

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