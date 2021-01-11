سفير الصين بالقاهرة: نسعى لتوصيل اللقاحات لإفريقيا بسعر مقبول

جدة - نرمين السيد - أكد لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، أن الصين تسعى لتوصيل اللقاحات الصينية لإفريقيا بسعر مقبول، مضيفًا أنه بالرغم من الجائحة استمرت مشروعات التنمية الصينية فى إفريقيا فى العمل وهم حوالى 1100 مشروع حاليًا، وأن تفعيل مبادرة الحزام والطريق فى الدول الإفريقية سيعود بالنفع على شعوب إفريقيا وشعب الصين.





وأضاف سفير الصين، خلال المؤتمر الصحفى الأول هذا العام والذى تم عقده اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس من سفارة الصين بالقاهرة لاحترام توجيهات الحكومة المصرية بمنع التجمعات فى الأماكن المغلقة، أن الصين تقدم المساعدات الطبية إلى 53 دولة إفريقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأوفدت الخبراء الطبيين لبعض الدول. وأشار إلى أن هناك تواصل دائم مع القارة الإفريقية فقد حرص وزراء خارجية الصين خلال الـ 30 عامًا الماضية على زيارة الدول الإفريقية بداية كل عام جديد، وكانت بكين من أوائل الدول التى بدأت التعاون مع الدول الإفريقية، ودشنت منتدى التعاون الصينى الإفريقى منذ 20 عامًا تأكيدًا للصداقة، وتعبيرًا عن رغبة الصين فى تحقيق التنمية فى دول القارة الإفريقية، وهو ما يجسد وقوف بكين إلى جانب الدول النامية كأحد أولويات الدبلوماسية الصينية.

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