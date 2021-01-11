وزير خارجية الأردن يدين اعتزام إسرائيل بناء مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية

انتقد وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدى، ما اعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية من عزمها بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، موضحا أن ذلك يقوض كافة جهدو التوصل لحل للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين.
وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع مجموعة الرباعية العربية، أنهم مستمرون في العمل لتفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط، داعيا لعدم القيام باي جهود تقوض فرص السلام، ومنها مصادرة الأراضي، وعمليات التهويد، موضحا انهم مستمرون في العمل لارساء السلام كي لا يحدث مزيد من الصراعات في المنطقة، لافتا الى ان بديل حل الدولتين سيكون خيار الدولة الوحدة على نظام الفصل العنصري.
وشكر الصفدي مصر ودورها في التحرك لتفعيل عملية السلام في منطقة الشرق الاوسط ، متوجها بالشكر لالمانيا وفرنسا ومصر لدعم وكالة الاونروا.
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