لبحث السلام بالشرق الأوسط| وزير الخارجية يستقبل نظراءه الأردني والفرنسي والألماني بقصر التحرير

استقبل صباح اليوم الاثنين، سامح شكري ، وزير الخارجية، بقصر التحرير كلًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزيري خارجية فرنسا وألمانيا.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تغريدة له بموقع التدوينات القصيرة تويتر، إن اجتماعا عقد صباح اليوم، لمناقشة الوضع الحالي لعملية السلام وسبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.

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وتابع حافظ إن هذا الاجتماع يأتي استمرارًا لموقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية، وسعيًا نحو إعادة استئناف المسار التفاوضي.