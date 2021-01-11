جمارك مطار القاهرة تضبط 3 أجهزة طبية مهربة مع راكب.. صور

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب 3 أجهزة طبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 . ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين من الرياض واسطنبول تم الإشتباه فى راكب يحاول الخروج من صالة الوصول وسط الركاب القادمين من السفر ويحمل 3 أجهزة طبية . وبفحص جواز السفر الخاص بالراكب تبين قيامه بإلغاء سفره إلى بيروت ، وتم سؤاله عن الأجهزة التى يحملها فتبين أنه كان قد تم حجز هذه الأجهزة منه بإدارة الوديعة عند قدومه من السفر لحين إعادة التصدير ، ثم قام الراكب بإنهاء الإجراءات علي هذه الأجهزة من إدارة الوديعه لاصطحابها معه وإعادة تصديرها لبيروت، ثم ألغى سفره محاولا الخروج بهذه الأجهزة لداخل البلاد . وتم الضبط بمعرفة لجنة برئاسة الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة وأحمد سيد وأحمد صبرى مأموررى التفتيش تحت إشراف أحمد عمر. قرر عبدالعال نعمان مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 4 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

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