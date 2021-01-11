إيناس عبد الحليم تثنى على مشروع إنشاء منظومة إنتاج الأطراف الصناعية

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بالتكليفات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوزارة التضامن الاجتماعي، بشأن إطلاق المرحلة الاولى من المشروع القومي، لإنشاء منظومة موحدة، لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتسخير وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة للبدء في إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر في أسرع وقت ممكن.

إيناس عبدالحليم تثنى على سرعة استجابة التضامن

كما أثنت عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحليم، في السياق ذاته بسرعة الإستجابة لتلك التكليفات والتوجيهات من جانب وزارة التضامن الإجتماعي والتي قامت على الفور بداية من اليوم بمرحلة التسجيل، وذلك من خلال الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات من اجل تكوين قاعدة بيانات عن عدد الفئات المستهدفة وخصائصهم الديمجرافية وتوزيعهم الجغرافي ومواصفات الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها ونوع العمل إلى جانب التنسيق مع مركز التأهيل والعلاج الطبيعي لتدريب 26 مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع أو صيانة الجهاز ، بالإضافة إلى توفير مصنع مركزي مجهز بأحدث التكنولوجيا في مركز التأهيل والعلاح الطبيعي التابع للقوات المسلحة لإنتاج الأطراف الصناعية بأحدث معايير الجودة مع إضافة مراكز متابعة وصيانة.

كما ثمنت عضو مجلس النواب، إيناس عبد الحليم، ما قد تم الإعلان عنه في البيان الصحفي لوزارة التضامن الإجتماعي من حيث الخطة الإنتاجية لهذا المشروع والتي تستهدف إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات بمعدل 200 ألف طرف سنويا، للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية بأسعار ميسرة مع تقديم تسهيلات في السداد من خلال بنك ناصر الاجتماعي ، كما يستهدف المشروع تقديم خدمات تأهيلية لاستخدام الأطراف وخدمات ما بعد البيع للأشخاص ذوي الإعاق.

وأختتمت عضو البرلمان، إيناس عبدالحليم، مؤكدة على أن ذلك الأمر ليس بالجديد على " الإنسان والأب " عبد الفتاح السيسي ، الذي كان ولازال وسيظل يسخر كافة امكانيات وجهود الدولة المصرية في سبيل توفير جميع متطلبات كافة شرائح وفئات الشعب المصري بمختلف إحتياجاتهم .