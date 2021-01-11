علي حميدة يتعرض لأزمة صحية كبيرة.. "القصة الكاملة"

كشف المطرب على حميدة، صاحب أغنية "لولاكي" الشهيرة أنه يعاني من بعض الأزمات الصحية، ويريد أن يعالج في أحد المستشفيات ولكن إمكانياته المادية لا تسمح بذلك وهذا ما اضطره للعودة إلى مسقط رأسه في مرسى مطروح ليتواجد وسط أهله.

مرض علي حميدة

وقال "حميدة" في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامجه الحكاية على "إم بي سي مصر": "عندي حصوة في المرارة عملت إنسداد، وكمان مشاكل في القولون، وإمكانياتي لا تسمح، لأني دفعت 13 مليون جنيه للضرائب وهي الممتلكات التي حصلوا عليها". وأضاف: "أنا بتابع مع بعض الدكاترة في الاسكندرية، لأني اضطريت اروح بلدي مطروح عشان أبقى جنب أهلي، والمفروض التقرير النهائي للحالة بتاعتي يطلع بكره، ومحتاج اتعالج لكن إمكانياتي لا تسمح".

ومن جانبها قالت "نورا" ابنة شقيقة المطرب على حميدة: خالى من 4 شهور لم يأت إلى مرسى مطروح، ومنذ أسبوع طلبنا واخدناه وجه مرسى مطروح، ولقينا حالته متدهورة بعد شعوره ببعض الألم الشديد في منطقة البطن، واصطحبناه إلى مستشفى بمرسى مطروح.

التطورات الصحية للمطرب علي حميدة

وأضافت: "عملنا له سونار وأشعة مقطعية وكل التحاليل اللازمة ووجدنا أن لديه تليف في الكبد وحصوة في المرارة، والدكتور طالبنا بأقصى سرعة بالذهاب الى مستشفى بالقاهرة أو الإسكندرية حتى يتم سحب عينة ويتم علاجه في مكان مجهز لذلك.

وتابعت: "عطيناه مسكنات كثيرة وحقن عشان ينام ولكن دون فائدة لأنه تعبان جدا، وللأسف لم يتواصل معنا حتى الآن غير الفنان مصطفى كامل الذى اتصل بنا فور سماعه الخبر، والفنانة انتصار وعاطف امام.

واختتمت حديثها طالبة نقابة المهن الموسيقية بالمساعدة، قائلة، فين النقابة، الحالة المادية لأهل مرسى مطروح وخالى لا يملك غير شقة في الهرم ولم يكمل ثمنها، لازم النقابة تقف بجانبنها ده حقه عليهم، وياريت يكون في أسرع وقت نكون مسافرين عشان نلحقه لأن حالته متدهورة جدا علقت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية، على طلب المطرب علي حميدة بالمساعدة بعد تدهور حالته الصحية، في ظل الظروف المادية السيئة التي يمر بها.

وقال عمرو أديب خلال الحلقة أنه قد تلقى اتصالا من أشرف زكي نقيب الممثلين، وأكد له أن النقابة واتحاد النقابات سيتكفل بعلاجه وسيتم التواصل معه لنقله لأحد المستشفيات.

وهذا ما جعل على حميدة يبكي على الهواء بسبب هذا الخبر، وأكد له عمرو أديب انه سيتواصل معه أيضا للتأكد من نقله للمستشفى وبدء علاجه. الجدير بالذكر، أنه بعد انتهاء المكالمة مع الفنان على حميدة، اتصل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بالبرنامج وأكد أن نقابة الموسيقيين تواصل الاَن مع المطرب وسيتم نقله للمستشفى وستتكفل النقابة بعلاجه.

يذكر أن الفنان على حميدة كشف عن تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، مما جعله يتردد على العديد من الأطباء في الفترة الأخيرة على حد قوله