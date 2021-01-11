رامى محسن: الأمانة العامة بالنواب وضعت بصمات تاريخية على البرلمان الحالى

ثمن رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، الجهود الخيالية المبذولة من قبل الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، مؤكدا أن ما حدث على مدار الأيام السابقة وحتى هذه اللحظة من قبل فريق عمل الأمانة العامة يدل على تقديره لمكان ومكانة البرلمان المصري وأعضاءه.

رامى محسن: الأمانة بذلت مجهودًا كبيرًا لتطبيق الإجراءات

وأشار رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات، خلال البيان الصادر له، إلى أن الأمانة العامة بذلت الكثير من الجهود غير العادية لاسيما وانتشار فيروس كورونا القاتل، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الفيروس، حفاظا على حياة النواب، بالإضافه إلى رسم مخطط استراتيجي لدخول وخروج النواب وحضور الجلسات، فضلا عن التعريف البرلماني بمجريات واليات الجلسات لاسيما الجلسة الاجرائية.

رامي محسن يثنى على الروح الجماعية

وأكد مدير الوطني للاستشارات البرلمانية، رامى محسن، أن هذه الروح هي ما نحتاجها جميعا من أجل التكاتف والالتفاف جنبا إلى جنب من أجل الارتقاء بمكانة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الاستعدادات تُليق بمكانة النائب، خاصة وأنه يُمثل أصوات الأهالى والمواطنين على مستوى الجمهورية.

هذا وكانت الأمانة العامة بمجلس النواب، قد استقبلت النواب المعينين، أمس الأحد، فى ظل الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية، وذلك بعدما أصدر الرئيس السيسى قراره رقم 4 لسنة 2021، بتعيين 28 شخص، وشملت القائمة تمثيل جميع فئات المجتمع من رياضيين ومسئولين سابقين وعاملين فى القطاع الخاص.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا قرار رقم 5 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب المصرى للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل.