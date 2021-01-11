حسام لبن: توقعات سوق النقد المتفائلة لنمو الاقتصاد المصري تعكس صلابته وقدرته على الصمود أمام كورونا

قال حسام لبن نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توقعات صندوق النقد المتفائلة بتحقيق مصر لنمو اقتصادي بنسبة 2.8% خلال السنة المالية الحالية 2020/2021، تعكس صلابة وقوة الاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود أمام جائحة كورونا، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى جرت على مدار السنوات الماضية.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

وأكد لبن أن دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة والحد من البيروقراطية، سيمثل دفعة كبيرة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع الصادرات المصرية، لأن القطاع الخاص هو الأقدر على توليد فرص العمل التى يتطلبها الاقتصاد لتحقيق النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

جهود مصر ومكافحة كورونا

وطالب لبن الحكومة، باستمرار دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا خلال الجائحة، لتقليل خسائر الاقتصاد المصرى التى تنتج عن غلق شركات وزيادة معدلات البطالة، وبالتالى انخفاض حصيلة الضرائب وتراجع معدلات النمو، فى ظل هذا الوضع الصعب على الاقتصاد العالمي بأكمله.

خاص دوت الخليج.. أماكن النواب بالجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 بالأرقام والأولوان وباب الدخول