الهضيبى: تعيين رقم قومي للعقارات يضيق الخناق على الخارجين عن القانون

اعتبر الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد اتجاه الحكومة المصرية إلى تعيين رقم قومي لكل عقار خطوة مهمة تسهم في الحد من مخالفات البناء والنزاع القضائي على الملكية ويضيق الخناق على الخارجين عن القانون سواء من المجرمين أو العناصر الإرهابية الذين يبحثون عن مخبأ لهم يكون وكرهم للتجمع والحماية وإدارة المخططات والعمليات.

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مخالفات البناء وجهود الحكومة

وأوضح الهضيبي في بيان له اليوم، أن حصر الثروة العقارية وتعيين رقم قومي لها يُعد إحدى الخطوات الهامة للتعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وحتى بناء الأدوار المخالفة للسيطرة على المنشآت الآيلة للسقوط، حيث يسمح الرقم القومي بتوفير المعلومات الرقمية عن قطعة الأرض موقعها ومساحتها والكشف عن رخصة البناء وكذلك السجل الضريبي الخاص، من خلال المعلومات الرقمية بما يوفر الوقت والجهد ويسمح في إطار من القانون والدستور.

مجلس الشيوخ مواجهة التحديات

وأشار عضو مجلس الشيوخ أن من فوائد هذا المشروع هو حماية المجتمع من سكن الخارجين عن القانون والجماعات الإرهابية الذين يبحثون طوال الوقت عن مخبأ لهم، وذلك بالقضاء على العشوائية في شغر العقارات بتوفير قواعد البيانات المتكاملة الخاصة بكل عقار.