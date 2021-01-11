آخر مستجدات محاكمة المتحرش أحمد بسام زكي

وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة أحمد بسام زكى، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعى، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكانت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع بالتجمع الخامس برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى، قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتحرش بعدد من الفتيات.

قضية أحمد بسام زكي

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، أن المتهم أحمد بسام زكي، طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها "ملك.ع"، التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.

الجدير بالذكر، أن قضية المتحرش أحمد زكي أثارت حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الشهور القليلة الماضية.