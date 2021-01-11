الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب يتلقيان لقاح كورونا

في خطوة تدعو للثقة كشف قصر باكنجهام عن تلقي الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وزوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا يوم السبت الماضي، حتى يكونوا قدوة للشعب البريطاني ومده بالثقة في اتخاذ قراره بأن أخذ اللقاح.

الملكة إليزابيث تقرر نشر معلومات عن تطعيمها بكورونا لمنع الشائعات

وجاء ذلك بحسب شبكة "سكاي نيوز الإخبارية البريطانية"، والتي أكدت أن الملكة إليزابيث قررت نشر المعلومات بشأن تلقيها اللقاح حتى لا تخرج معلومات غير دقيقة مما يزيد من إثارة التكهنات.

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فيما أكد أحد المصادر الملكية الخبر، لافتا أن طبيب الأسرة الملكية هو من تولى مهمة تطعيمهم وذلك في قلعة وندسور، وبذلك تنضم الملكة وزوجها إلى ما يقرب من مليون بريطاني حصلوا على جرعات من لقاح فيروس كورونا.

لم يحدث منذ 33 عامًا.. العائلة المالكة تتخلى عن التجمع المعتاد يوم عيد الميلاد بسبب فيروس كورونا

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر 94 عامًا وزوجها الأمير فيليب البالغ من العمر 99 عامًا قضيا فترة الإغلاق التي عاشتها انجلترا في القلعة الكائنة في منطقة باركشير جنوب شرقي البلاد، متنازلين عن التجمع التقليدي المعتاد كل عام للعائلة المالكة في مقر ساندرينجهام بمناسبة عيد الميلاد، لتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ 33 عامًا.