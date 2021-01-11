جدة - نرمين السيد - أكد سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، انخراط مصر فى كافة الجهود تجاه القضية الفلسطنية، مضيفا أنه الفترة السابقة كان على تواصل دائم مع نظيره الفلسطينى ووزير خارجية إسرائيل، لمحاولة التوصل إلى حلول و تجاوز مرحلة الجمود السابقة.





كما أكد على موقف مصر الثابت والصريح تجاه حل دولتين وإقامة الدولة الفلسطنية على حدود 4 يونيو 67، مشيرا إلى تطلع مصر للعمل مع الولايات المتحدة وكافة الشركاء الدوليين، مشيدا أيضا بدور وكالة الأنروا ودورها فى مساعدة الفلسطينين فى ظل هذه الظروف. وأضاف شكرى، أنه تم الاتفاق على بيان مشترك خلال اجتماع اليوم وبعض القرارات التى ستتخذ لاستئناف المفاوضات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى عقب اجتماع كل من وزير الخارجية المصرية ونظرائه الأردنى والفرنسى والألمانى لمناقشة الوضع الحالى لعملية السلام، وسبل إعادة الانخراط فى المسار التفاوضى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، وصولاً إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم فى الشرق الأوسط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى: موقف مصر من تسوية قضية فلسطين ثابت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.