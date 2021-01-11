صور.. محافظ الجيزة يتابع أعمال تنفيذ محور محمد أنور السادات

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كما تابع محافظ الجيزة ورئيس الجهاز المركزى نسب تنفيذ أعمال التوسعة إذ تم التشديد على الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من كل الأعمال السطحية لمسار توسعة الكوبرى خلال شهر على الأكثر لتواكب مع الانتهاء من الأعمال الإنشائية.
كما حرص راشد ونصار على معاينة مسار محور محمد أنور السادات "ترسا سابقا" بالكامل والأعمال الإنشائية للكوبرى الطائر نهاية شارع ترسا اتجاه المريوطية والذى يتم حاليا تنفيذه لنقل الحركة المرورية من شارع ترسا إلى المنصورية بدون إحداث أى إعاقات مرورية بمنطقة المريوطية والشوارع الأخرى الموازية.
ووجه المحافظ بسرعة استكمال إزالة العقارات التى تم نزع ملكيتها لتعارضها مع مسار المحور سواء بنطاق شارع ترسا أو بمنطقة الاربعينى ليتم تنفيذ الأعمال بالتوازى والانتهاء خلال الجدول الزمنى المحدد.
وخلال الجولة الميدانية لشبكة الطرق الجديدة الجارى تنفيذها بالمحافظة، حرص محافظ الجيزة ورئيس الجهاز المركزى على معاينة مسار الكوبرى المقترح إنشاءه لربط محور أنور السادات فى نقطة التقائه بشارع المحولات مع وصلة الطريق الدائرى بنطاق منطقة المنشية بحى الهرم.
وأكد راشد أنه من خلال التنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير سيتم وضع تصور شامل بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المتخصصة لإنشاء الكوبرى بالمسار الذى يحقق الغرض المرجو منه وهو تيسير حركة التنقل من وإلى الأحياء ذات الكثافات المرورية العالية بمدينة الجيزة والتى تأتى على رأسها أحياء الهرم والعمرانية والطالبية.
من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزى للتعمير أن مشروعات الطرق الجارية تهدف لحل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية بما يخفف الاختناقات المرورية المتوقعة بشارع الأهرام خلال تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.
رافق محافظ الجيزة ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، واللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، ورؤساء جهاز التفتيش وأحياء الهرم والطالبية.
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