شكرى: أشجع الجميع على التجول بشوارعنا ومعرفة حقيقة أوضاعنا

قال السفير سامح شكرى، وزير خارجية مصر، إن الإدارة الأمريكية الجديدة حريصة على قضايا حقوق الإنسان، مشيرا: "نحن نشاركها هذا الحرص، ولكن أن يكون التقييم مبنى على معلومات حقيقية ومعنى باللجوء على عموم الشعب المصرى والتعرف على تقديره، وليس بالتركيز على فئات لا تمثل عموم الشعب".

ولفت "شكرى" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، إلى ما يتم الترويج له من قبل منظمات تمتهج التطرف والعنف ولها أذرع كثيرة وتواصل عميق مع كثير من دوائر وسائل الإعلام لتصور وتضع فى الساحة الخارجية إنطباع لا يتسق مع ما نحن له اليوم فى مصر.

وتابع: "أشجع جميع الحاضرين بأن يتجولوا بشوارع القاهرة ويتحدثوا مع المواطنين المصريين ويستقوا من هذا الحديث حقيقة الأوضاع فى مصر، وهى أوضاع مطمئنة، كما أنه سوف نستمر من منطلق مسئوليتنا بأن هذا الأمر يخصنا بالإستمرار لتلك المثل والمبادئ بشكل ذاتى".

وكان قد انطلق اليوم اجتماع الرباعية التي تضم مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، والذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية بهدف تحريك جهود السلام في المنطقة.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري ظهر اليوم نظراءه الأردنى أيمن الصفدى والفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير.

ويستهدف الاجتماع إلى تحريك جهود السلام في المنطقة، وحلحلة الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية من خلال حث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التفاوض وصولا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال طارق فهمي أستاذ علوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك اجتماع وزاري رباعي دولي فى مصر لـ إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، موضحًا أن اللقاء مهم لانه يضم فرنسا و المانيا و الأردن و مصر وأيضًا سيكون هناك تواصل مع الجانب الفلسطيني".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن "هناك اتصالات تمت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري و نظيرة رياض المالكى" وهذا التحرك خطوة جيدة فى اطار التحرك المصري الذى بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

ولفت إلى أن الاتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيرة الفلسطيني تم على تحرك مصري فلسطيني فى الأساس، لاستئناف المفاوضات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وكشف أن هناك دعوة من الجانب العربي بقيادة مصر والأردن، لعقد مؤتمر دولي للسلام، ومن الممكن أن يكون خلال الأسابيع المقبلة.