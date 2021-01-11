قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى يرافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات وزاره الطيران المدنى، بجولة تفقدية صباح اليوم داخل هنجر 7000 التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية. وكان فى استقباله المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وذلك لمتابعة أعمال تجهيز وإعادة تأهيل إحدي الطائرات من طراز بوينج B777-200 لضمها لأسطول الشحن الجوي. وتابع وزير الطيران المدني الطيار محمد منار التطورات والإضافات والتحديثات الفنية والتقنية التي تم إجراءها على الطائرة لرفع كفاءتها التشغيلية والفنية مرة أخرى لإعادة تشغيلها في نشاط الشحن. وتوجه وزير الطيران المدني بزيارة مجمع ورش عمرة المحركات، الذي يعد من أكبر مجمعات عمرة محركات الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط وتابع انتظام سير العمل وأعمال صيانة المحركات والخدمات الفنية التى تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة. وخلال جولته وجه وزير الطيران بالإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء بما يزيد من الإمكانيات والقدرات الفنية للشركة ويدعم خططها نحو التوسع في الأسواق العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة تشغيل طائرة «بوينج B777- 200» لخدمة الشحن الجوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.