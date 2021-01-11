وزير الطيران يتفقد أتوبيسات نقل الركاب الجديدة

أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، جولة تفقدية صباح اليوم بمهبط مطار القاهرة الدولى يرافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى وكان في استقبالهم الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس مجدى محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

وتفقد الوزير الدفعة الجديدة من أتوبيسات نقل الركاب بالمهبط والبالغ عددها 7 اتوبيسات في ظل خطة تحديث وتطوير معدات الشركة، واطمأن على الإجراءات الإحترازية والوقائية المطبقة وشدد على ضرورة الالتزام بها للحفاظ على سلامة وصحة العاملين.

ثم أعقب ذلك جولة تفقدية لوزير الطيران المدني داخل هنجر 7٠٠٠ التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وكان في استقباله المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وذلك لمتابعة أعمال تجهيز وإعادة تأهيل إحدى الطائرات من طراز بوينج B777-200 لضمها لأسطول الشحن الجوي وتابع سيادته التطورات والإضافات والتحديثات الفنية والتقنية التى تم إجراؤها على الطائرة لرفع كفاءتها التشغيلية والفنية مرة أخرى لإعادة تشغيلها في نشاط الشحن.

وتوجه الوزير لزيارة مجمع ورش عمرة المحركات، الذى يعد من أكبر مجمعات عمرة محركات الطائرات بأفريقيا والشرق الأوسط وتابع انتظام سير العمل وأعمال صيانة المحركات والخدمات الفنية التى تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة.

وخلال جولته وجه وزير الطيران بالالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية فضلًا عن تقديم أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء بما يزيد من الإمكانيات والقدرات الفنية للشركة ويدعم خططها نحو التوسع في الأسواق العالمية.