الأولى من نوعها.. استقلال الصحافة: حرمان المحررين البرلمانيين من دخول البرلمان

تعرب لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أسفها لما يتعرض له المحررون البرلمانيون، من حرمان من حقهم فى متابعة أعمال مجلسى النواب والشيوخ، والتعامل معهم بطريقة لا تتناسب مع خبراتهم، ولا مع جلال وسمو مهنة الصحافة.

قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن أكثر من 80 صحفيا، من أصحاب الخبرات التى لا تقل، عند الأحدث فيهم، عن ربع قرن من الزمان، فوجئوا، أمس، بمنعهم من دخول البرلمان لمتابعة أعمالهم، وتغطية حدث قيام المعينين فى مجلس النواب، من استخراج كارنيهات العضوية، فضلا عن المعاملة غير اللائقة معهم.

أكد «العدل» أن حرمان المحررين البرلمانيين من ممارسة أعمالهم، وحرمانهم من دخول البرلمان، يمثل سابقة، هى الأولى من نوعها، فى تاريخ العمل البرلمانى منذ قرون، وأنها تأتى فى إطار محاولات ترويض الصحافة، وإقصائها، والعودة بها إلى الماضى، حيث عصور فرض الوصاية، وهى أمور لا تستقيم مع الأوضاع الحالية، التى تشهد حرية فى الرأى، ودعما لمهنة الصحافة.

أوضح «العدل» أن مبررات منع المحررين من دخول البرلمان، وممارسة دورهم المهني، لحين موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، على مخاطبة الصحف لترشيح محررين إثنين من كل صحيفة، أمر غير معهود، خاصة وأن الصحف هى التى ترشح محرريها لمتابعة أعمال مجلسى النواب والشيوخ، بالعدد الذى يسمح بتغطية الجزء الأعظم من أنشطته، سواء فى الجلسات العامة، أو اللجان النوعية، التى تصل لأكثر من 40 لجنة ، فى مجلسى النواب والشيوخ، لا يستطيع محرران إثنان فقط متابعة أعمالها، فضلا عن حرمان أصحاب الخبرات البرلمانية السابقة، التى يتمتع بها صحفيون بارزون، تتوافر لديهم خبرات مهنية وصحفية فى مجال العمل البرلمانى لا تقل عن ربع قرن.

طالب «العدل» المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، المعروف عنه حسه الوطنى، واحترامه للصحافة، وتقديره لها، ونجاحاته التييشهد له الجميع بها، إعادة النظر فى تلك الإجراءات، بما يحافظ على العلاقة القوية بين الصحافة والبرلمان، فكلاهما سلطة رقابية، تعمل مخلصة من أجل الرأى العام، واستقرار وأمن الوطن.

كما طالب «العدل» ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المعروف عنه حرصه على حل مشاكل الزملاء، أن يمتد دوره الإيجابى، نحو هذه المشكلة، والأزمة غير المسبوقة، وأن يعمل على حلها، حفاظا على حقوق الصحفيين، وإعلاء لشأن المهنة.