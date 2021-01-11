مصر للطيران تجهز إحدى طائرات بوينج لضمها لأسطول الشحن الجوي

تجري شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، برئاسة المهندس أبو طالب توفيق أعمال تجهيز وإعادة تأهيل لإحدى الطائرات من طراز بوينج B777-200 لضمها لأسطول الشحن الجوي التابع للشركة الوطنية.

وتتم أعمال التطويرات والإضافات والتحديثات الفنية علي الطائرة داخل هنجر 700‪0 التابع لشركة الصيانة بمهبط مطار القاهرة، وذلك لرفع كفاءتها التشغيلية والفنية مرة أخرى لإعادة تشغيلها في نشاط الشحن.

وتفقد الطيار منار عنبه وزير الطيران المدني، اليوم، مجمع ورش عمرة المحركات التابع لشركة مصر للطيران بمطار القاهرة، والذى يعد من أكبر مجمعات عمرة محركات الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط و تابع انتظام سير العمل وأعمال صيانة المحركات والخدمات الفنية التى تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة.

وخلال جولته وجه وزير الطيران بالإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية فضلًا عن تقديم أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء بما يزيد من الإمكانيات والقدرات الفنية للشركة ويدعم خططها نحو التوسع في الأسواق العالمية.