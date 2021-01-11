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محمد سياف - ابو ظبي - في ضوء متابعة موقع مصر فايف لوظائف وزارة التضامن الاجتماعي لشهر يناير 2021. نعرض لكم التفاصيل والشروط المطلوبة للوظائف وكيفية التقديم إلكترونيًا. كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في وقت سابق عبر موقعها الرسمي عن توافر 3 فئات من الوظائف الشاغرة لخريجي كليات الحقوق والخدمة الإجتماعية وبالإضافة لقسم علم النفس، وذلك للعمل في الجامعات الحكومية المصرية. وظائف وزارة التضامن الاجتماعي * إضغط علي الصورة المصغرة لتكبيرها وقراءة تفاصيل كل وظيفة علي حدي. وظيفة مسئول حماية إجتماعية وتمكين إقتصادى مسئول أنشطة توعوية مدير وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة شروط التقدم لوظائف وزارة التضامن الاجتماعي – الحصول على مؤهل عالى مناسب ( حقوق – خدمة اجتماعية – علم نفس ) . – اجادة استخدام الحاسب الآلى . – أن يكون لدي المتقدم خبرة فى الوظيفة المتقدم لها. – اجتياز المقابلات الشخصية . – أن يكون من أبناء أحد المحافظات الآتية: ( القاهرة – حلوان – عين شمس – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – جنوب الوادى – الاقصر – أسوان – الوادى الجديد – الاسكندرية – بنها – الزقازيق – المنوفية – مدينة السادات – طنطا – مطروح – بورسعيد- الأزهر). كيفية التقدم لوظائف وزارة التضامن الاجتماعي يتم إرسال السيرة الذاتية على الايميل التالي: [email protected] فى الفترة من 4 يناير 2021 حتى 18 يناير 2021 مع كتابة وتوضيح الوظيفة المراد التقدم لها.

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