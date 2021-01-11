موعد مباراة الإسماعيلي أمام الرجاء اليوم

يدخل فريق الإسماعيلي اليوم مباراته امام فريف الرجاء المغربي ضمن منافسات البطولة العربية في إياب نصف نهائي دوري البطولة العربية المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً علي ملعب "الكبير لمراكش".

ويسعي الإسماعيلي اليوم الفوز علي فريق الرجاء البيضاوي بعدما حقق الفوز في ذهاب نصف الإياب بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي استاد الإسماعيلي يوم 16 من شهر فبراير الماضي.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي اليوم

تشكيل الإسماعيلي المتوقع

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي اليوم تذاع مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي اليوم عبر قناة AD SPORTS 1 HD، ويقوم المعلق فارس عوض بالتعليق على أحداث المباراة.حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: رضوان شريفي - مروان الصحراوي - محمد هاشم - محمد بيومي.

خط الوسط: محمود دونجا - عماد حمدي - أحمد مدبولي - محمد عادل.

خط الهجوم: محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.

والجدير بالذكر أن آخر مواجهات فريق الإسماعيلي كانت أمام فريق مصر المقاصة والتي انتهت بنتيجة 3/1.

ويغيب عن مباراة اليوم كل من عبد الرحمن مجدي بالإضافة إلى باهر المحمدي، بينما يغيب عن فريق الرجاء عبد الإله الحافيظي الذي لم يتعافى من الإصابة التي لحقت به بالإضافة إلى عمر بو طيب الظهير الأيمن.

وسيكون اللاعب بن مالانجو جاهزًا للمشاركة مع الرجاء أمام الإسماعيلي بعدما تحولت نتيجة المسحة الخاصة به بفيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية.



ويلعب فريق الرجاء حاليا في بطولة الكونفدرالية، وينتظره مواجهة أمام فريق اتحاد منستير التونسي، ويأمل في الفوز بعد خروجه من بطولة دوري أبطال افريقيا من دور الـ32، بينما يتصدر فريق الرجاء ترتيب الجدول في الدوري المغربي برصيد 13 نقطة من أصل 5 مواجهات خاضها.فريق الإسماعيلي المركز العاشر بريصد 6 نقاط من أصل 6 مباريا خاضها ، ويأمل الإسماعيلي استغلال غيابات الرجاء عن المباراة، كما سيغيب عن فريق الدراويش نادر رمضان بسبب إصابته فيروس كورونا.

ويسعي كل من الفريقين الفوز والتأهل الي النهائي حيث يأمل الإسماعيلي تحقيق الفوز والفوز بالبطولة لتبقي دافع قوي لإستكمال مشواره في الدوري الممتاز.

