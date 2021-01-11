مريم منيب تكشف عن إنتحال أحد الشخصيات حسابها على السوشيال ميديا

كشفت مريم عامر منيب، ابنة النجم الراحل عامر منيب، عن استغلال أحد منتحلي الشخصيات المشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إنتحال أحدهما لشخصيتها ونشر أشياء غير صحيحة على لسانها.

أزمة مريم منين على السوشيال ميديا

نشرت مريم، صورة من أحد منشورات الحساب المزيف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبت في تعليقها على الصورة: "هذا المنتحل ينشر أشياء على هذه الصفحة مدعيًا أنه أنا.. ليس فقط أنهم ينشرون أشياء ليس لديهم الحق في نشرها، ولكن ثقتهم الفاضحة جعلتهم يدعون أنني لا أقبل الحياة كما هي، ولا أقبل مصيرى بعد وفاة بابا".

وأضافت مريم عامر منيب، فى تدوينتها: "أي شخص يعرفني جيدًا يعرف أنني شخصية إيجابية وأقبل ‏أى ابتلاء من ربنا الحمد لله.. لذلك هذا بالتأكيد شيء لن أشاركه مع أحد".

مريم عامر منيب تحيي ذكرى رحيل والدها

وكانت مريم عامر منيب، قد أحيت الذكرى التاسعة لرحيله، حيث توفى يوم 26 نوفمبر عام 2011، ونشرت مجموعة صور لها معه فى طفولتها، معلقة عليها عبر خاصية ستورى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "9 سنوات ولم أتمكن من مواكبة الحب والاحترام اللطيف الذى يظهره لى الجميع فى اللحظة التى يعلمون فيها أنك أبى"، وكتبت تعليقا على صورة أخرى: "ستبقى دائما فى نفس المكانة دائمًا بغض النظر عن سرعة مرور الوقت".

ظهرت مريم قد ظهرت مؤخرًا في برنامج "معكم منى الشاذلى" وقالت إنها كانت تحلم منذ صغرها أن تغنى مع والدها الفنان الراحل عامر منيب، حيث احتفلت مريم عامر منيب، بطريقة خاصة هذا العام بذكرى رحيل والدها الفنان عامر منيب، الذى توفى بعد صراع طويل مع المرض، حيث بدأت مسيرتها الفنية على خطى والدها بإعادة طرح أغنية "عامل إيه فى حياتك" فى ديو يجمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها.

ولاقت أغنية "عامل إيه يا حبيبي" التى طرحتها مريم عامر منيب فى ذكرى وفاته، نجاحًا كبيرًا، وتربعت علي عرش مشاهدات يوتيوب منذ طرحها، محققة أكثر من 3 ملايين مشاهدة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومكساج هانى محروس، وإخراج خالد الشوربجي.

الجدير بالذكر، أن مريم عامر منيب شاركت متابعيها بصور نادرة لوالدها الفنان الراحل عامر منيب مع والدتها، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، معلقة عليها قائلة :"تلك التي علمتني معني الحب الحقيقي ..هى قدوتي إلى الأبد، وأعظم هدية من الله.. أنا محظوظة لأكون أبنتها.. أغلى ما عندي" وتلقت المطربة الشابة مريم عامر منيب، جائزة تكريم، لاسم والدها الراحل عامر منيب، من مهرجان نجم العرب، وقالت عبرموقع الصور والفيديوهات " انستجرام" "للمرة التانية اتشرف واستلمك جائزة تقديرية باسمك يا حبيبى، مش قادرة أقولك مشاعر الفخر والاعتزاز إلى بحس بيهم، لما أشوف استمرار حب الناس الشديد ليك ولأعمالك، حتفضل دايما مصدر سعادتنا وفخرنا، بحبك يا ملاكي الحارس".