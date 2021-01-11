باتشيكو يختار لاعب بيراميدز بدلا من فرجاني ساسي

استقر نادي الزمالك على إيجاد بديل للاعب فرجاني ساسي، والذي أصبح أمر تجديد تعاقده غامض في الفترة الحالية بالنسبة لإدارة نادي الزمالك.

وتعد هذه السنة هي السنة الأخيرة في عقد التونسي فرجاني ساسي مع الزمالك، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي 2020-2021، ويحق له التوقيع على عقود الإنتقال لأي نادي في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، وهو الأمر القريب في ظل تلقيه عدد من العروض.

وتحسبا لحدوث هذا عرض مسؤولو نادي الزمالك على البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك ثلاث لاعبين في مركز الوسط المدافع للاختيار من بينهم.

وعرض مسؤولو نادي الزمالك كل من

محمد عبدالعاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة ومحمد مجلي لاعب فريق المقاولون العرب، ومحمود حمادة لاعب وسط فريق بيراميدز.

وكان نادي الزمالك قد طلب التعاقد مع محمد عبدالعاطي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا ان مغالاة وادي دجلة في الطلبات المادية وقفا عائقا أمام إتمام الصفقة.

كان نادي الزمالك أيضا قد تحصل على توقيع محمد عبدالعاطي "دونجا" لاعب نادي بيراميدز، الذي جدد فيما بعد لناديه لمدة خمس سنوات، وبسبب حل مجلس إدارة الزمالك، ووجود لجنة لتجل محل الإدارة، فقد تم قفل هذا الملف، واختفت الصفقة فجأة، ولم يعد أحد في الزمالك يتحدث عنها.

وقرر جايمي باتشيكو اختيار اللاعب محمود حمادة لاعب بيراميدز للتعاقد معه بعدما شاهد عدد من فيديوهات للقطات له بمباريات الموسم الحالي.

ويرى مسؤولو نادي الزمالك أن التعاقد مع محمود سيكون أسهل من غيره في ظل اعتماد الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز على كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر بشكل أساسي.

وانتصر نادي الزمالك في آخر مواجهاته ضد طلائع الجيش بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

سجل هدف الزمالك الأول يوسف أوباما بالدقيقة السابعة عشر، ثم سجل إمام عاشور الهدف الثاني والثالث بالدقائق "45،72".

زيحتل نادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري العام برصيد 13 نقطة، كما تنتظره مواجهة امام المصري البورسعيدي بالجولة السابعة من عمر بطولة الدوري,