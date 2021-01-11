محافظ الفيوم: إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء الدكتورة نسرين عز الدين، الأستاذ بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، والمهندس ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والرى، والمهندس أيمن منصور مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية، والمهندس عويس سعيد مدير عام جهاز شئون البيئة، وسميرة مرزوق مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، فى بيان اليوم، إن اللقاء يأتى فى إطار جهود التعاون المشترك بين محافظة الفيوم والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فى دراسة آليات إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، والوقوف على الوضع الراهن لمشكلات تنمية الثروة السمكية بالبحيرة، وتوحيد الجهود العلمية فى وضع حلول نهائية لطفيل الأيزوبودا الذى يقضى على الثروة السمكية بالبحيرة.



وخلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم حرص الدولة على إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، كونها مصدر غذائى للثروة السمكية، ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية والعمل التشاركى وتبادل الخبرات العلمية، للوصول إلى خطة عمل شاملة واضحة التفاصيل للسيطرة على مشكلات البحيرة، وعودتها إلى سابق عهدها من الإنتاج السمكى، وكذلك وضع حلول نهائية لمشكلة "طفيل الأيزوبودا"، وتنقية مياه البحيرة من الملوثات العضوية، وتقليل نسب الأملاح بها استنادا إلى الدراسات العلمية.

وأضاف أن مشروع رفع كفاءة محطة الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم، والقرض الأوروبى لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى، وكذلك إنشاء مشروع جديد لاستخلاص الأملاح من بحيرة قارون، جميعها عوامل مؤثرة بالإيجاب فى تحسين خواص مياه البحيرة وتخفيض نسبة الملوحة بها.

وكشف الأنصارى أن مجموعة عمل من أكاديمية البحث العلمى، وفريق عمل من هيئة الثروة السمكية، يقومان حاليا بإجراء تحليل لخواص مياه بحيرة قارون، كل فريق بشكل مستقل، كما كلف المحافظ، الدكتورة نسرين عز الدين، بأخذ عينات أخرى من مناطق مختلفة بالبحيرة، مشيرا إلى أنه سيتم بعد أسبوعين استعراض كافة النتائج للوقوف على خطة عمل واضحة للتعامل مع المشكلات التى تعانيها البحيرة.

فيما أشار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى التحديات الكبيرة التى تواجه تنمية البحيرات المصرية ومنها بحيرة قارون، وتوجيهات رئيس الجمهورية بعودة جميع البحيرات إلى طبيعتها، لافتا إلى أنه تم ضخ استثمارات ضخمة ببحيرتى البرلس والمنزلة، ويجرى حالياً دراسة خطط تطوير بحيرة البردويل.

وأضاف أن بحيرة قارون لها طبيعة خاصة فى التعامل معها، وتعانى العديد من المشكلات الناجمة عن الصرف الزراعى والصحى والصناعى إلى جانب طفيل الأيزوبودا، موضحا أن هناك محاولات كثيرة خلال السنوات الماضية للتغلب على المشكلات التى تواجه البحيرة، ولدينا آمال كبيرة فى التغلب على جميع التحديات، متابعا أن العمل لا يتم من خلال جزر منفصلة وإنما لدى الهيئة مخطط عام للعمل بمشاركة كافة الجهات المعنية.



ولفت رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، إلى أنه سيتم أخذ عينات من مياه بحيرة قارون وتحليل خواصها وإعداد تقرير للعرض على وزارة البيئة، للوصول إلى قرار بشأن خطط الاستزراع السمكى، موضحا أن طبيعة المياه سوف تحدد مستويات الدعم التى يمكن تقديمها فى الوقت الحالى، بشكل يراعى الصيادين والفئات المستفيدة الأخرى، مؤكدا أن ملف صحة الأسماك يحتاج إلى مجهودات كبيرة، وأنه قام بإصدار توجيهات لمتابعة جميع المزارع السمكية الخاصة والوقوف على جودة المنتج ومدى صلاحيته للتصدير.

واستعرضت الدكتورة نسرين عز الدين، نتائج الدراسات التى قامت بها لطفيل الأيزوبودا، وخطة متابعته منذ ظهوره ببحيرة قارون عام 2014 حتى تراجع هذه النسبة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة ضرورة إعادة الدراسات مرة أخرى للوقوف على نسبة الطفيل فى مياه البحيرة حاليا، وتقدير المخزون السمكى الحالى فى البحيرة وأنواع الأسماك الموجودة، وذلك بهدف تكوين قاعدة بيانات تسهل مهام العمل.

كما استعرض مدير منطقة وادى النيل لتنمية الثروة السمكية، بعض جوانب مشكلة بحيرة قارون فيما يتعلق بزيادة نسبة الملوحة، وطفيل الأيزوبودا، حتى أصبح إنتاج البحيرة من الأسماك شبه منعدم، فيما استعرض وكيل وزارة الرى الجهود المشتركة للوصول إلى الاتزان المائى ببحيرة قارون والوصول بمناسيب البحيرة إلى مستويات آمنة، موضحا أن الظروف المستجدة مثل مياه الأمطار فى الشتاء الماضى ساهمت فى وصول نحو 30 مليون متر مكعب من المياه إلى البحيرة وتحسين نوعية المياه بها، فضلا عن الأعمال التى يجرى تنفيذها حالياً مثل تكريك بحر يوسف، وتطهير مصب بحر وهبى وتوصيله ببحيرة قارون.