محافظ الفيوم: إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون

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جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء الدكتورة نسرين عز الدين، الأستاذ بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، والمهندس ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والرى، والمهندس أيمن منصور مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية، والمهندس عويس سعيد مدير عام جهاز شئون البيئة، وسميرة مرزوق مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة.
وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، فى بيان اليوم، إن اللقاء يأتى فى إطار جهود التعاون المشترك بين محافظة الفيوم والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فى دراسة آليات إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، والوقوف على الوضع الراهن لمشكلات تنمية الثروة السمكية بالبحيرة، وتوحيد الجهود العلمية فى وضع حلول نهائية لطفيل الأيزوبودا الذى يقضى على الثروة السمكية بالبحيرة.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم حرص الدولة على إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، كونها مصدر غذائى للثروة السمكية، ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية والعمل التشاركى وتبادل الخبرات العلمية، للوصول إلى خطة عمل شاملة واضحة التفاصيل للسيطرة على مشكلات البحيرة، وعودتها إلى سابق عهدها من الإنتاج السمكى، وكذلك وضع حلول نهائية لمشكلة "طفيل الأيزوبودا"، وتنقية مياه البحيرة من الملوثات العضوية، وتقليل نسب الأملاح بها استنادا إلى الدراسات العلمية.
وأضاف أن مشروع رفع كفاءة محطة الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم، والقرض الأوروبى لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى، وكذلك إنشاء مشروع جديد لاستخلاص الأملاح من بحيرة قارون، جميعها عوامل مؤثرة بالإيجاب فى تحسين خواص مياه البحيرة وتخفيض نسبة الملوحة بها.
وكشف الأنصارى أن مجموعة عمل من أكاديمية البحث العلمى، وفريق عمل من هيئة الثروة السمكية، يقومان حاليا بإجراء تحليل لخواص مياه بحيرة قارون، كل فريق بشكل مستقل، كما كلف المحافظ، الدكتورة نسرين عز الدين، بأخذ عينات أخرى من مناطق مختلفة بالبحيرة، مشيرا إلى أنه سيتم بعد أسبوعين استعراض كافة النتائج للوقوف على خطة عمل واضحة للتعامل مع المشكلات التى تعانيها البحيرة.
فيما أشار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى التحديات الكبيرة التى تواجه تنمية البحيرات المصرية ومنها بحيرة قارون، وتوجيهات رئيس الجمهورية بعودة جميع البحيرات إلى طبيعتها، لافتا إلى أنه تم ضخ استثمارات ضخمة ببحيرتى البرلس والمنزلة، ويجرى حالياً دراسة خطط تطوير بحيرة البردويل.
وأضاف أن بحيرة قارون لها طبيعة خاصة فى التعامل معها، وتعانى العديد من المشكلات الناجمة عن الصرف الزراعى والصحى والصناعى إلى جانب طفيل الأيزوبودا، موضحا أن هناك محاولات كثيرة خلال السنوات الماضية للتغلب على المشكلات التى تواجه البحيرة، ولدينا آمال كبيرة فى التغلب على جميع التحديات، متابعا أن العمل لا يتم من خلال جزر منفصلة وإنما لدى الهيئة مخطط عام للعمل بمشاركة كافة الجهات المعنية.
ولفت رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، إلى أنه سيتم أخذ عينات من مياه بحيرة قارون وتحليل خواصها وإعداد تقرير للعرض على وزارة البيئة، للوصول إلى قرار بشأن خطط الاستزراع السمكى، موضحا أن طبيعة المياه سوف تحدد مستويات الدعم التى يمكن تقديمها فى الوقت الحالى، بشكل يراعى الصيادين والفئات المستفيدة الأخرى، مؤكدا أن ملف صحة الأسماك يحتاج إلى مجهودات كبيرة، وأنه قام بإصدار توجيهات لمتابعة جميع المزارع السمكية الخاصة والوقوف على جودة المنتج ومدى صلاحيته للتصدير.
واستعرضت الدكتورة نسرين عز الدين، نتائج الدراسات التى قامت بها لطفيل الأيزوبودا، وخطة متابعته منذ ظهوره ببحيرة قارون عام 2014 حتى تراجع هذه النسبة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة ضرورة إعادة الدراسات مرة أخرى للوقوف على نسبة الطفيل فى مياه البحيرة حاليا، وتقدير المخزون السمكى الحالى فى البحيرة وأنواع الأسماك الموجودة، وذلك بهدف تكوين قاعدة بيانات تسهل مهام العمل.
كما استعرض مدير منطقة وادى النيل لتنمية الثروة السمكية، بعض جوانب مشكلة بحيرة قارون فيما يتعلق بزيادة نسبة الملوحة، وطفيل الأيزوبودا، حتى أصبح إنتاج البحيرة من الأسماك شبه منعدم، فيما استعرض وكيل وزارة الرى الجهود المشتركة للوصول إلى الاتزان المائى ببحيرة قارون والوصول بمناسيب البحيرة إلى مستويات آمنة، موضحا أن الظروف المستجدة مثل مياه الأمطار فى الشتاء الماضى ساهمت فى وصول نحو 30 مليون متر مكعب من المياه إلى البحيرة وتحسين نوعية المياه بها، فضلا عن الأعمال التى يجرى تنفيذها حالياً مثل تكريك بحر يوسف، وتطهير مصب بحر وهبى وتوصيله ببحيرة قارون.
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