أهم الأخبار.. هروب 3 محكوم عليهم بالإعدام.. سيراميكا يضم أحمد ياسر ريان.. إيجابية مسحة كورونا الثالثة لـ يسرا.. نقل علي حميدة لـ معهد ناصر

نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

هروب 3 محكوم عليهم بالإعدام من سجن طنطا

يكثف ضباط المباحث الجنائية بمحافظة الغربية من جهودهم لكشف غموض واقعة هروب 3 متهمين في قضايا إعدام في الساعات الأولي من فجر اليوم من سجن طنطا العمومي عبر أسطح المساكن المجاورة للسجن.. المزيد

مرتفع ومنخفض.. الأرصاد تفجر مفاجأة بخصوص حالة الطقس ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 11-1-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة، ويسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية.. المزيد

تعليق الخرطوم بعد فشل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة الإثيوبي.. فيديو

كشف المحلل "على الفزاري" عن أسباب التعنت الإثيوبي فى مفاوضات سد النهضة ،مؤكدًا أن إثيوبيا تمضي فى خرق الاتفاق بينها وبين السودان ومصر فى إنشاء سد النهضة وبدء عملية الملء الثاني للسد فى شهر يوليو المقبل.. المزيد

ولي العهد السعودي يكشف تفاصيل مشروع ذا لاين العملاق

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، إن العمود الفقري للاستثمار في "ذا لاين" سيأتي من السعودية وصندوق الاستثمارات.. المزيد

بقرار من وزيرة الصحة.. نقل الفنان علي حميدة لـ معهد ناصر (تفاصيل)

تحركت صباح اليوم الاثنين من محافظة مطروح سيارة إسعاف مجهزة بالفنان علي حميدة إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، بعد تدخل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والاتصال بأسرة الفنان.. المزيد

بسواعد مصرية 100% .. القوات البحرية تتسلم الفرقاطة الشبحية "بورسعيد" من طراز جوويند

قام الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية بحضور مراسم تسلم الفرقاطة الشبحية الأولى "بورسعيد" من طراز (جوويند) من شـركة "ترسانة الإسكندرية" لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية الذى يشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية.. المزيد

أمريكا تعتزم تصنيف الحوثي جماعة إرهابية.. هل تقترب حرب اليمن من نهايتها؟

أعلنت الولايات المتحدة، فجر اليوم، تصنيف مليشيات الحوثي اليمنية جماعة إرهابية، في خطوة من شأنها تعزيز جهود تسوية الأزمة اليمنية التي استمرت لأكثر من 6 سنوات.. المزيد

سيراميكا كليوباترا يعلن رسميًا ضم أحمد ياسر ريان من الأهلي

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب وإدارة ناديه.. المزيد

إيجابية مسحة كورونا الثالثة للفنانة يسرا

قامت الفنانة يسرا باجراء مسحة كورونا للمرة الثالثة، وفوجئت بإيجابية المسحة رغم اتباعها جميع الإجراءات الاحترازية وتلقيها العلاج اللازم خلال الفترة الماضية.. المزيد